Buzinga!

Подробное резюме и портфолио, пожулуйста, смотрите здесь — alekseyponomarev.ru/resume

В 2006 году я занимался вёрсткой на XHTMLized.com, но затем, из-за учёбы, вынужден был отказаться от работы в веб-индустрии в целом. Сейчас, после большого перерыва, я навёрстываю всё что пропустил, в частности HTML5 и CSS3, и учу Javascript, jQuery и прочие вещи, сопутствующие разработке веб-сайтов.

На данный момент я могу и хочу заниматься вёрсткой и пробовать себя в дизайне.