Приятно познакомиться

Всем привет!Меня зовут Лёша и я Web designer , в профессии мне нравится творческий и аналетический процесс создания будущего сайта. От серого-строгого до яркого -весёлого .

Помощь вашему бизнесу , продyкту- всегда поможет хороший продающийся дизайн и конструктивный подход.

Владею программами : Figma , Tilda, Photoshop , Sketch .

Могу выполнить для вас дизайн :

Интернет магазин , Промо сайт , Каталог ,Лендинг , Сайт -визитка , Карточки товара.

Для связи

[email protected]

telegram -@It_s_aleksey

Занимаюсь 3D визуализацией интерьера !