Приятно познакомиться
Всем привет!Меня зовут Лёша и я Web designer , в профессии мне нравится творческий и аналетический процесс создания будущего сайта. От серого-строгого до яркого -весёлого .
Помощь вашему бизнесу , продyкту- всегда поможет хороший продающийся дизайн и конструктивный подход.
Владею программами : Figma , Tilda, Photoshop , Sketch .
Могу выполнить для вас дизайн :
Интернет магазин , Промо сайт , Каталог ,Лендинг , Сайт -визитка , Карточки товара.
Для связи
telegram -@It_s_aleksey
Занимаюсь 3D визуализацией интерьера !
Портфолио
- Сайт для студии . Спасибо за просмотр10 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр7 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр9 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр8 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр5 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр5 просмотров
- Карточка товара.Лендинг.Спасибо за просмотр8 просмотров