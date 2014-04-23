alekseyzhukov

На сайте-интернет-корзине необходимо внедрить: 1. Роли пользователей: директор, менеджер. 2. Месячный лимит менеджера, на который он может делать покупки. 3. Ручное добавление в заказы менеджеров любого дополнительного товара вручную с возможностью указания стоимости, общей суммы, количества, без привязки ...