alekseyzhukov

$300
Есть верстка всех страниц, есть ТЗ, нужно установить указанную систему управления и настроить модуля, типичные для сайта отеля.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Есть верстка всех страниц, есть ТЗ, нужно установить указанную систему управления и настроить модуля, типичные для сайта отеля.
От Вас - сроки и бюджет, ТЗ в приложении. Сайт - sq-pro.ru.
На сайте-интернет-корзине необходимо внедрить: 1. Роли пользователей: директор, менеджер. 2. Месячный лимит менеджера, на который он может делать покупки. 3. Ручное добавление в заказы менеджеров любого дополнительного товара вручную с возможностью указания стоимости, общей суммы, количества, без привязки ...