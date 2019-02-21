aleksgen77

Критерии выборки компаний:1) Расположение: Москва, МО 2) Малый, средний бизнес 3) Контактный телефон ЛПР с ФИО (только актуальные номера) 4) Регистрационная форма "ООО" 6) Нужно найти контакты ЛПР компаний - WEB разработчиков, которые пишут на следующих языках программирования и ...
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- $30Управление проектами3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $16
Холодный обзвон базы потенциальных клиентов (сделать 150 звонков по базе). Обойти секретаря и выйти на ЛПР с целью выявить потребность или создать её, пригласить на встречу с менеджером компании в Москве (МО). Лидогенерация. Продаем IT ...Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Обзвон потенциальных клиентов, обойти секретаря и выйти на ЛПР с целью выявить потребность или создать её, пригласить на встречу с менеджером компании в Москве (МО). Лидогенерация. Мин конверсия 3%. Продаем IT услуги в облаке, целевая ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад