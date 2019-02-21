aleksgen77

Холодный обзвон базы потенциальных клиентов (сделать 150 звонков по базе). Обойти секретаря и выйти на ЛПР с целью выявить потребность или создать её, пригласить на встречу с менеджером компании в Москве (МО). Лидогенерация. Продаем IT ...