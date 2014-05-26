aleksm004

Александр aleksm004

 
41 годРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Seo аудит сайта + СЯ

    $25

    Требуется провести аудит сайта технологии чтения [url=http://tehread.ru/]tehread.ru/[/url]  и составить СЯ для него  Описание сайта:   1. Основная задача блога – познакомить читателей с техниками работы с книгой. В итоге – формирование собственной системы чтения для работы и самообучения. Системы ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск вируса в коде сайта

    Требуется найти вирусный код на сайте Онлайн проверки ничего не находят  Но сайт периодически не позволяет зайти в админку (приходится искать и удалять вирусные фрагменты)  Возможно удалил все. Требуется проверка профессионалом в этом деле

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн кулинарного блога

    Требуется разработка дизайна кулинарного блога Блог должен быть не перегружен графикой, простым для навигации  Основной контент - рецепты блюд  В дизайн должны вписываться формы подписки, соц. группы Дизайн должен быть под WоrdPress В отклике укажите примерную стоимость.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оценка продвижения

    Предлагаю оценить стоимость продвижения сайта http://povaressa.ru/ Цель: присутствие в топ 10 минимум 50% статей сайта (рецептов) Интересуют - сроки - стоимость - гарантии - требования

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализ блога

    $50

    Требуется проверить сайт на ошибки в коде, устранить их. Стоимость зависит от их кол-ва. Блог оптимизировался и ошибок должно быть не много. Предложить возможные пути оптимизации для яндекса. Указать ошибки, которые явно влияют на ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн формы подписки

    $10

    Требуется сделать красивую форму подписки по аналогии с шаблоном (во вложении-4). Элементы, картинки, фон, цветовая гамма должны соответствовать сайту http://povaressa.ru/ Форма будет расположена в конце каждой статьи (сейчас там просто форма подписки, см. вложение 5) Конечный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация страниц сайта

    $5

    Требуется оптимизировать страницы для поисковой системы Яндекс - http://povaressa.ru/lodochki-iz-baklazhan.html - http://povaressa.ru/tvorozhnyj-puding-s-apelsinom-i-koricej.html - http://povaressa.ru/lobio-s-indejkoj.html Требуется определить, что требуется для выхода в топ 10 по теме страниц: Подобрать ключевые слова Оптимизировать заголовок Оптимизировать текст Оптимизировать картинки Предложить дальнейшие действия для выхода в топ ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$21
10 баллов
8 лет назад
Поиск вируса в коде сайта
Очень доволен сотрудничеством. Оплата произошла сразу же после решения задачи, в точности по договорённости. Сама задача была поставлена точно. Буду рад сотрудничать в будущем!
Знает свое дело. Быстро устранил вирусы. Объясняет все четко и ясно. Дает гарантии на работы. При возникновении необходимости буду обращаться и в дальнейшем. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дизайн формы подписки
Хештеги сотрудничества: #доброжелательно, #основательно, #своевременно. Всем доволен: рекомендую как порядочного заказчика, ориентированного на успех проекта и имеющего четкое представление о том, как этот успех должен выглядеть.
Все сделано быстро и качественно. Гибко реагирует на все пожелания в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Раскрутка группы Вконтакте
Отличный заказчик! Во время как принятие работы, так и её оплата.
Поставленная цель по набору подписчиков достигнута в срок. Сотрудничеством доволен. В дальнейшем планирую обращаться к Сергею.
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка шаблона Вордпресс
Приятный в общении человек, постоянно на связи, моментальная оплата. Рад сотрудничеству с Александром.
Работа выполнена четко и в срок. Буду в дальнейшем обращаться к Максиму. Рекомендую.
Ответный отзыв