Здравствуйте! Интересует написание статей для кулинарного блога От 5 до 10 шт в неделю. Общее кол-во 200 шт.
- Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Интересует оптимизация сайта http://tehread.ru/ под мобильную версию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Требуется провести аудит сайта технологии чтения [url=http://tehread.ru/]tehread.ru/[/url] и составить СЯ для него Описание сайта: 1. Основная задача блога – познакомить читателей с техниками работы с книгой. В итоге – формирование собственной системы чтения для работы и самообучения. Системы ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется найти вирусный код на сайте Онлайн проверки ничего не находят Но сайт периодически не позволяет зайти в админку (приходится искать и удалять вирусные фрагменты) Возможно удалил все. Требуется проверка профессионалом в этом делеВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработка дизайна кулинарного блога Блог должен быть не перегружен графикой, простым для навигации Основной контент - рецепты блюд В дизайн должны вписываться формы подписки, соц. группы Дизайн должен быть под WоrdPress В отклике укажите примерную стоимость.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется обеспечить индексацию картинок в Яндексе и Гугле. Сейчас по каким-то причинам в индексе отсутствуют. Сайт: http://povaressa.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Предлагаю оценить стоимость продвижения сайта http://povaressa.ru/ Цель: присутствие в топ 10 минимум 50% статей сайта (рецептов) Интересуют - сроки - стоимость - гарантии - требованияПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Разработать лейбл для фотографий блога http://povaressa.ru/ Формат *psdИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется проверить сайт на ошибки в коде, устранить их. Стоимость зависит от их кол-ва. Блог оптимизировался и ошибок должно быть не много. Предложить возможные пути оптимизации для яндекса. Указать ошибки, которые явно влияют на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Получение реальных подписчиков на кулинарную книгу http://povaressa.ru/book/ Средняя стоимость одного реального подписчика?Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется сделать красивую форму подписки по аналогии с шаблоном (во вложении-4). Элементы, картинки, фон, цветовая гамма должны соответствовать сайту http://povaressa.ru/ Форма будет расположена в конце каждой статьи (сейчас там просто форма подписки, см. вложение 5) Конечный ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется раскрутить группу http://vk.com/povaressa 300 человек подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Требуется оптимизировать страницы для поисковой системы Яндекс - http://povaressa.ru/lodochki-iz-baklazhan.html - http://povaressa.ru/tvorozhnyj-puding-s-apelsinom-i-koricej.html - http://povaressa.ru/lobio-s-indejkoj.html Требуется определить, что требуется для выхода в топ 10 по теме страниц: Подобрать ключевые слова Оптимизировать заголовок Оптимизировать текст Оптимизировать картинки Предложить дальнейшие действия для выхода в топ ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется доработка шаблона сайта - http://povaressa.ru/ Оставить одну колонку – правую Увеличить ширину сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад