aleksnazar

Предлагаю услуги повара. Агента по размещению в хостелах.

Здравствуйте гости моей странички) Предлагаю Вашему вниманию услуги брокера по размещению и пребыванию Вас на Украине) Киев, Крым,Одесса и другие города) любой маршрут по Вашему заказу составим вместе. Ваша оплата может поступать через систему платежей PayPal,Payoneer.

Так же за дополнительную плату, могу обеспечить питание.Имею статус Шеф-Повара.

Если нужны документы и чеки за проживание ,бронирование,питание, всё предоставлю)

работаю как фрилансер.

А так же обработку фото.

Фото сессии.

Обращайтесь.