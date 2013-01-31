aleksspb

Александр aleksspb

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить страницы сайта информацией

    Наполнить страницы сайта информацией (Текстами которые смогут заинтересовать клиента. Страницы от "Информация о компании" до "Описания услуг"). Доработать структуру(добавить дополнительные страницы и информацию) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн главной страницы и внутренних страниц с информацией(однотипные) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, внедрение, готовые решения 1С Дизайн должен быть не похожим на дизайны конкурентов(изучить), ярким, креативным, но ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание портала

    $1000

    аналогnapartner.ru+ дополнительный функционал (внутренняя валюта для оплаты услуг сайта) Программист требуется не только для разового создания сайта, но и для поддержки проекта, своевременной защиты от угроз и доработки нового функционала В заявке указываете: ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад