Наполнить страницы сайта информацией (Текстами которые смогут заинтересовать клиента. Страницы от "Информация о компании" до "Описания услуг"). Доработать структуру(добавить дополнительные страницы и информацию) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайн главной страницы и внутренних страниц с информацией(однотипные) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, внедрение, готовые решения 1С Дизайн должен быть не похожим на дизайны конкурентов(изучить), ярким, креативным, но ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
аналогnapartner.ru+ дополнительный функционал (внутренняя валюта для оплаты услуг сайта) Программист требуется не только для разового создания сайта, но и для поддержки проекта, своевременной защиты от угроз и доработки нового функционала В заявке указываете: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад