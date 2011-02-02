aleksturbin

Специалист по рекламе и маркетингу, журналист, арт-директор

ОПЫТ РАБОТЫ

2000 — 2001

Кинотеатр ПИОНЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

• Руководство работой отдела рекламы кинотеатра

• Разработка медиа-плана

• Проведение специальных мероприятий

2001 — 2005

ROMIR MONITORING Саратов

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

• Привлечение и работа с клиентами по организации и проведению маркетинговых исследований

• Разработка плана маркетинговых исследований для клиентов Компании

• Непосредственное проведение маркетинговых исследований для клиентов Компании (desk research, SWOT-анализ, матрица BCG, фокус-группы и т.д.)

• Проведение бизнес-конференции «Маркетинговые исследования как инструмент оптимизации бизнес-процессов»

• Проведение авторского семинара Президента Гильдии маркетологов России Игоря Березина «Поведение потребителся: вечная загадка»

2005 — 2010

Pozitiv Promo Group

РУКОВОДИТЕЛЬ

• Руководство Компанией

• Планирование и проведение рекламных кампаний, special events

• Проведение корпоративных мероприятий и праздников

• Организация концертов

• Организация и проведение Благотворительного Проекта «Все Звёзды - Детям»

• Участие в организации и проведении Президентских мероприятий (г.Москва), приуроченных к 60-летию Великой Победы

ОБРАЗОВАНИЕ

1989 - 1995 Гимназия №1

1995 - 1999 Лицей Прикладных Наук

1999 - 2005

Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышвского

Факультет нелинейных процессов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2000 Признан Соросовским студентом (selected and named as a Soros Student)

2004 Участие в бизнес-конференции «Маркетинговые исследования как инструмент оптимизации бизнес-процессов»

2005 Участие в авторском семинаре Президента Гильдии маркетологов России Игоря Березина «Поведение потребителя: вечная загадка»

НАВЫКИ

Знание основ маркетинга; владение основными методами проведения маркетинговых исследований; опытный пользователь ПК (пакет Micrisoft Office, Adobe Photoshop, Cool Edit Pro и др.); опыт в создании и обслуживании Internet-сайтов, опыт проведения мероприятий различного уровня (от корпоративных до президентских); запись интервью со многими «звёздами» российской сцены.