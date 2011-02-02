aleksturbin

ОПЫТ РАБОТЫ
2000 — 2001
Кинотеатр ПИОНЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
• Руководство работой отдела рекламы кинотеатра
• Разработка медиа-плана
• Проведение специальных мероприятий
2001 — 2005
ROMIR MONITORING Саратов
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
• Привлечение и работа с клиентами по организации и проведению маркетинговых исследований
• Разработка плана маркетинговых исследований для клиентов Компании
• Непосредственное проведение маркетинговых исследований для клиентов Компании (desk research, SWOT-анализ, матрица BCG, фокус-группы и т.д.)
• Проведение бизнес-конференции «Маркетинговые исследования как инструмент оптимизации бизнес-процессов»
• Проведение авторского семинара Президента Гильдии маркетологов России Игоря Березина «Поведение потребителся: вечная загадка»
2005 — 2010
Pozitiv Promo Group
РУКОВОДИТЕЛЬ
• Руководство Компанией
• Планирование и проведение рекламных кампаний, special events
• Проведение корпоративных мероприятий и праздников
• Организация концертов
• Организация и проведение Благотворительного Проекта «Все Звёзды - Детям»
• Участие в организации и проведении Президентских мероприятий (г.Москва), приуроченных к 60-летию Великой Победы
ОБРАЗОВАНИЕ
1989 - 1995 Гимназия №1
1995 - 1999 Лицей Прикладных Наук
1999 - 2005
Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышвского
Факультет нелинейных процессов
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
2000 Признан Соросовским студентом (selected and named as a Soros Student)
2004 Участие в бизнес-конференции «Маркетинговые исследования как инструмент оптимизации бизнес-процессов»
2005 Участие в авторском семинаре Президента Гильдии маркетологов России Игоря Березина «Поведение потребителя: вечная загадка»
НАВЫКИ
Знание основ маркетинга; владение основными методами проведения маркетинговых исследований; опытный пользователь ПК (пакет Micrisoft Office, Adobe Photoshop, Cool Edit Pro и др.); опыт в создании и обслуживании Internet-сайтов, опыт проведения мероприятий различного уровня (от корпоративных до президентских); запись интервью со многими «звёздами» российской сцены.