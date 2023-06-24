alekstutor

Репетитор по математике, английскому и программированию

Я являюсь репетитором по математике для детей в онлайн-школе. Набираю учеников 5-11 классовю Восполняю пробелы в знаниях, повышаю успеваемость и использую математические лайфхаки для упрощенного выполнения задач. Главное чтобы они знали суть теорем или свойств, а не просто зазубрить.

Взрослым помогаю с английским и программированием.

Английский: общий, разговорный, устранение пробелов, усовершенствование навыков, подготовка к интервью.

Программирование: языки C#, C++, Java, PHP и Python.