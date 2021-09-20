Разработка интерактивных сайтов

Увеличим количество заявок с сайта на 20% По сравнению с прежними показателями и при сохранении настроек и затрат на рекламные компании.

Хотите узнать как?

Наша разработка для мебельной компании http://1best-score.tilda.ws/mk#popup:form

Напишите - и мы ответим на все интересующие вопросы.

Перед вами стоит задача повысить количество заявок с сайта при том же рекламном бюджете?

Предлагаем вам протестировать интерактивный сайт.

Только представьте, как посетители сайта будут приятно удивлены тем как просто и доступно можно получить нужную информацию.

Менеджеры получат инструмент для виртуозной индивидуальной работы с любым клиентом, так как будут знать его потребности.

Best Score - студия интерактивных сайтов. Мы создаём сайты: для выявления потребностей клиента и эффективной работе менеджера, за счёт этих знаний.

Да, мы только начинаем свой путь в сфере интерактивных сайтов. Мы взяли свой опыт в маркетинге и продажах и создали инструмент для бизнеса, у которого цель продавать.

Именно по этому мы будем работать на результат, потому что верим, что принесём прибыль вашей компании - это ведь главная цель вашей компании?

Проект пилотный и аналогов нашей разработке на рынке нет. Именно поэтому предлагаем АБ-тестистинг, сравнить результаты вашего текущего сайта с нашей разработкой

Внедрив инструмент, в котором будет геймификация, ведущая к заявке, вы получите конкурентное преимущество.

Мы гарантируем возврат, если не сработает, либо доработка до результата, если наш проект вам действительно понравиться.