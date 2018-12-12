aleksvarya

Варвара Красноперова aleksvaryaaleksvarya
28 летРоссия/Пушкино
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
нужна быстрая и качественно выполненная работа? тогда вам нужна я!
добрый день!
меня зовут Варя, мне 23 года.
я являюсь студенткой 1го курса магистратуры Московского Авиационного Института специальности Техносферная безопасность.
Так же я владею английским (advance) и испанским (В1) языками.
печатаю быстро и уверенно, работу выполняю отлично.
буду рада заданиям от вас.
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