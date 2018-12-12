aleksvarya

нужна быстрая и качественно выполненная работа? тогда вам нужна я!

добрый день!

меня зовут Варя, мне 23 года.

я являюсь студенткой 1го курса магистратуры Московского Авиационного Института специальности Техносферная безопасность.

Так же я владею английским (advance) и испанским (В1) языками.

печатаю быстро и уверенно, работу выполняю отлично.

буду рада заданиям от вас.