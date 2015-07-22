alektotaras

Образование:

Московский Институт Электроники и Математики НИУ Высшей Школы Экономики (МИЭМ НИУ ВШЭ)

Факультет: «Прикладная математика»

Специальность: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Профессиональный опыт:

Работал по договору подряда в КБ Навис

(2 месяца)

Профессиональные навыки:

Программировал на C ++, Java, Action Script (2,0 / 3,0), VBA, HTML (4,0), PHP, Java Script, C#.

Есть опыт в низкоуровневом программировании, в программировании с принципами ООП, в функциональном программировании.

Работал с(со):

•CVS (SVN)

•офисными приложениями

•графическими программами (растровыми и векторными): Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash

•САПР (Solid Works)

•средами разработки, такими как Microsoft Visual Studio (2008/2010/2012), Net Beans, Eclipse, Code :: Blocks, Dev-C++