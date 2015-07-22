alektotaras

Образование:
Московский Институт Электроники и Математики НИУ Высшей Школы Экономики (МИЭМ НИУ ВШЭ)
Факультет: «Прикладная математика»
Специальность: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
Профессиональный опыт:
Работал по договору подряда в КБ Навис
(2 месяца)
Профессиональные навыки:
Программировал на C ++, Java, Action Script (2,0 / 3,0), VBA, HTML (4,0), PHP, Java Script, C#.
Есть опыт в низкоуровневом программировании, в программировании с принципами ООП, в функциональном программировании.
Работал с(со):
•CVS (SVN)
•офисными приложениями
•графическими программами (растровыми и векторными): Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash
•САПР (Solid Works)
•средами разработки, такими как Microsoft Visual Studio (2008/2010/2012), Net Beans, Eclipse, Code :: Blocks, Dev-C++