alekz1980

Алексей alekz1980

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение вконтакте

    $500

    Необходимо продвижение группы вконтакте, ссылку кину в личку, тематика Гостиницы Воронежа, необходимы вступившие именно из воронежа старше20 лет, желательно цену за 1000 вступившихся, а не приглашенных. Согласен на предоплату небольшую, остальное буду оплачивать за каждого ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт визитка на 35 страниц, медицинская тематика, движок Джумла.Нужно проставить дополнительные плагины по сео, типа ЧПУ и мета тегов для каждой страницы.И оптимизировать тексты, ну тут думаю не мне объяснять, сайт кину в личку ...

    Сайт-визитка
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
gulnaz
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация сайта
Уже долгое время работаем с Алексеем, рекомендую всем как очень отественного заказчика, оплата поступает строго день в день.
Приятно работать с понимающим человеком. Сделала все быстро, четко и аккуратно! Рекомендую
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