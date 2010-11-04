Во сколько встанет регистрация нашего тур портала по этим сайтам:
Поисковые системы (SEO)3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Во сколько встанет регистрация нашего тур портала по этим сайтам:
Необходимо продвижение группы вконтакте, ссылку кину в личку, тематика Гостиницы Воронежа, необходимы вступившие именно из воронежа старше20 лет, желательно цену за 1000 вступившихся, а не приглашенных. Согласен на предоплату небольшую, остальное буду оплачивать за каждого ...
Есть сайт визитка на 35 страниц, медицинская тематика, движок Джумла.Нужно проставить дополнительные плагины по сео, типа ЧПУ и мета тегов для каждой страницы.И оптимизировать тексты, ну тут думаю не мне объяснять, сайт кину в личку ...