Необходимо продвижение группы вконтакте, ссылку кину в личку, тематика Гостиницы Воронежа, необходимы вступившие именно из воронежа старше20 лет, желательно цену за 1000 вступившихся, а не приглашенных. Согласен на предоплату небольшую, остальное буду оплачивать за каждого ...