alekzande66

Выполняю любую работу связанную с текстом и поиском информации

Занимаюсь :

-Сбор информации с тематических сайтов

-Проверка сайтов на кроссбраузерность

-Сбор информации со страниц интернет-магазинов

-Написание комментариев или оценка работы сайта

-Написание ответов-комментариев на сайтах-«опросниках»

-Рекомендации, касающиеся модернизации сайтов и интернет-магазинов

-Копирайт, а также модификация уже готовых текстов (опыт работы 2 года)

-Перевод текстов с английского языка на русский (опыт работы год)