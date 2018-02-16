alekzande66

Выполняю любую работу связанную с текстом и поиском информации
Занимаюсь :
-Сбор информации с тематических сайтов
-Проверка сайтов на кроссбраузерность
-Сбор информации со страниц интернет-магазинов
-Написание комментариев или оценка работы сайта
-Написание ответов-комментариев на сайтах-«опросниках»
-Рекомендации, касающиеся модернизации сайтов и интернет-магазинов
-Копирайт, а также модификация уже готовых текстов (опыт работы 2 года)
-Перевод текстов с английского языка на русский (опыт работы год)
Действие аккаунта приостановлено!