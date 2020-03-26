Верстка и разработка сайтов на MODX

Опыт работы создания сайтов — 10 лет.

/*----- Вёрстка сайтов -----*/

Блочная, семантическая, кроссбраузерная, валидная.

HTML, CSS, jQuery...

/*----- CMS -----*/

Хорошо знаком с системой управления контентом MODX, как с первой версией (Evolution), так и со второй (Revolution). Могу сделать на ней практически любой сайт (визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, портал).