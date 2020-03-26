Верстка и разработка сайтов на MODX
Опыт работы создания сайтов — 10 лет.
/*----- Вёрстка сайтов -----*/
Блочная, семантическая, кроссбраузерная, валидная.
HTML, CSS, jQuery...
/*----- CMS -----*/
Хорошо знаком с системой управления контентом MODX, как с первой версией (Evolution), так и со второй (Revolution). Могу сделать на ней практически любой сайт (визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, портал).
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Портфолио
- Сайт компании ООО «ТоргОптКабель»117 просмотров
- Сайт агентства недвижимости «Мега-риэл»122 просмотра