Опыт работы в digital-маркетинге более 6 лет
Доп. навыки: Account менеджмент, project менеджмент.
Опыт работы:
1) Team leader в отделе таргетированной рекламы
ноя 2016 - ноя 2017 (1 год 1 мес)
SMMSTUDIO
Team leader в команде таргетологов: разработка стратегии запуска рекламы в Facebook и Instagram, настройка и оптимизация рекламных кампаний, настройка чат ботов, email - маркетинг, автоматизация воронок продаж, работа со сквозной аналитикой. Сервисы, которые интегрировала в бизнес: AmoCRM, Roistat. Также работала с Google Analytics, GTM, Manychat, Malerlite, MailChimp, Getresponse, Send Pulse.
2) Организатор съемок
июн 2019 - настоящее время (3 года 1 мес)
MARTIUS
Шоу-бизнес
Организовываю съемки видеоработ для начинающего артиста MARTIUS: от поиска реквизита и локаций до контроля съёмочного процесса на площадке и финального монтажа.
SMM-специалист
май 2019 - настоящее время (3 года 2 мес)
Kazka Entertainment - event agency in Toronto
Шоу-бизнес
Промо концертов украинских артистов (Друга Ріка, Злата Огневич, IVAN NAVI), настройка таргетированой рекламы а Facebook и Instagram на Торонто и Монреаль.
3) SMM-специалист
май 2019 - мар 2020 (11 мес)
Event ua
Шоу-бизнес
Промо концертов украинских артистов (Друга Ріка, Злата Огневич, IVAN NAVI) в Facebook и Instagram, настройка таргетированой рекламы на Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфию.
4) SMM-специалист
окт 2019 - янв 2020 (4 мес)
Zarta - центр ортопедии и реабилитации
Медицина и Здравоохранение
Разработка и реализация SMM стратегии в Facebook и Instagram, разработка контент-плана, написание постов, настройка таргетированой рекламы в Facebook и Instagram.Видеосъёмка роликов для постов и рекламы, написание сценариев, режиссура роликов. Разработка нового сайта.
5) SMM-специалист
окт 2018 - окт 2019 (1 год 1 мес)
ALYOSHA - украинская певица
Шоу-бизнес
Ведение личного блога, реклама концертов в соцсетях, промо всеукраинского тура, синглов, клипов. Разработка и реализация SMM стратегии.
Образование:
Класичний Приватний Університет (Запоріжжя)
Год окончания 2017
Маркетинг
Владение языками:
Английский - средний