Предоставляю услуги по продвижению в социальных медиа

Опыт работы в digital-маркетинге более 6 лет

Доп. навыки: Account менеджмент, project менеджмент.

Опыт работы:

1) Team leader в отделе таргетированной рекламы

ноя 2016 - ноя 2017 (1 год 1 мес)

SMMSTUDIO

Team leader в команде таргетологов: разработка стратегии запуска рекламы в Facebook и Instagram, настройка и оптимизация рекламных кампаний, настройка чат ботов, email - маркетинг, автоматизация воронок продаж, работа со сквозной аналитикой. Сервисы, которые интегрировала в бизнес: AmoCRM, Roistat. Также работала с Google Analytics, GTM, Manychat, Malerlite, MailChimp, Getresponse, Send Pulse.

2) Организатор съемок

июн 2019 - настоящее время (3 года 1 мес)

MARTIUS

Шоу-бизнес

Организовываю съемки видеоработ для начинающего артиста MARTIUS: от поиска реквизита и локаций до контроля съёмочного процесса на площадке и финального монтажа.

SMM-специалист

май 2019 - настоящее время (3 года 2 мес)

Kazka Entertainment - event agency in Toronto

Шоу-бизнес

Промо концертов украинских артистов (Друга Ріка, Злата Огневич, IVAN NAVI), настройка таргетированой рекламы а Facebook и Instagram на Торонто и Монреаль.

3) SMM-специалист

май 2019 - мар 2020 (11 мес)

Event ua

Шоу-бизнес

Промо концертов украинских артистов (Друга Ріка, Злата Огневич, IVAN NAVI) в Facebook и Instagram, настройка таргетированой рекламы на Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфию.

4) SMM-специалист

окт 2019 - янв 2020 (4 мес)

Zarta - центр ортопедии и реабилитации

Медицина и Здравоохранение

Разработка и реализация SMM стратегии в Facebook и Instagram, разработка контент-плана, написание постов, настройка таргетированой рекламы в Facebook и Instagram.Видеосъёмка роликов для постов и рекламы, написание сценариев, режиссура роликов. Разработка нового сайта.

5) SMM-специалист

окт 2018 - окт 2019 (1 год 1 мес)

ALYOSHA - украинская певица

Шоу-бизнес

Ведение личного блога, реклама концертов в соцсетях, промо всеукраинского тура, синглов, клипов. Разработка и реализация SMM стратегии.

Образование:

Класичний Приватний Університет (Запоріжжя)

Год окончания 2017

Маркетинг

Владение языками:

Английский - средний