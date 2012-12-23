Профессиональная разработка стр в социальных сетях.
Навыки и умения:
Администрирование,работа над: серверами электронной почты,
страницами в социальных сетях: в vk, одноклассники,Facebook.
Тестирование сайтов.Дизайн сайтов.
Разработка блок-схем,диаграмм,таблиц,изображений, программ.
Разработка отзывов,анализ,написание статей,характеристик.
Профессиональное пользование ПК (Microsoft Windows).
Редактирование текстов.Разработка баз данных.
Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новую технологию работы. Обладание творческими способностями, коммуникабельность.Присутствует желания работать.!!!
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