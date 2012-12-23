alena55876

Алёна alena55876

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Профессиональная разработка стр в социальных сетях.

Навыки и умения:

Администрирование,работа над: серверами электронной почты,

страницами в социальных сетях: в vk, одноклассники,Facebook.

Тестирование сайтов.Дизайн сайтов.

Разработка блок-схем,диаграмм,таблиц,изображений, программ.

Разработка отзывов,анализ,написание статей,характеристик.

Профессиональное пользование ПК (Microsoft Windows).

Редактирование текстов.Разработка баз данных.

Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новую технологию работы. Обладание творческими способностями, коммуникабельность.Присутствует желания работать.!!!

[email protected]

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