alena99545

Меня зовут Алена. 2 года жила и училась в Китае. Уровень -Hsk4, Hsk5

Занимаюсь переводом с китайского языка на русский язык и обратно!Перевод осуществляю: документов, справочного и учебного материала, научные тексте.

В основном перевод в области логистике, продаж и технологий.

Чтобы выполнить ваш заказ , мне потребуется от вас задание . Опишите , что именно вы хотите получить , какие у вас предпочтени. Пришлите нужные файлы и доступы , если они нужны для выполнения заказа .