alenaKimlyk

я менеджер по продажам IT компании Reus Agency.

Корпоративный сайт - мощный инструмент продаж

Идеально для: компания, которая продаёт 1 товар или услугу и/или которой необходим презентационный сайт.

На чём пишем: Тilda, WordPress.

В стоимость входит: анализ рынка, маркетинговая стратегия, создание логотипа и айдентики, базовая SEO-оптимизация, интеграция с CRM или сервисами смс/имейл-рассылок.

Цена: от $500.

Срок: от 3 недель.

Интернет-магазины и маркетплейсыИдеально для: товарный бизнес / оффлайн-ритейл, только выходите в онлайн либо старый сайт перестал справляться с вашими задачами.

На чём пишем: либо создаём платформу на фреймворке, исключительно под ваши требования (Node.js), либо используем готовые решения OpenCart / Bitrix - платформы, разработанные специально под Интернет-магазины.

В стоимость входит: анализ рынка, составление маркетинговой стратегии, логотип и айдентика бренда, базовая SEO-оптимизация, интеграция с 1С и CRM-системой, настройка виджетов заказа звонка и мессенджера.

Цена: от $2500

Срок: от 2 до 12 месяцев.

Мобильные приложенияИдеально для: продолжение Интернет-магазина / маркетплейса, создание B2C-сервиса.

На чём пишем: React Native, Angular, Flutter, SWIFT, Java, Kotlin

В стоимость входит: анализ рынка, маркетинговая стратегия, создание айдентики.

Цена: от $5000

Срок: от 3 до 8 месяцев

MVP для стартапов

Идеально для: хотите открыть свой бизнес, нужны партнёры для маркетинговой стратегии и технической разработки продукта. Минимум инвестировать, максимум получить.

В стоимость входит: анализ ниши, маркетинговая стратегия, создание айдентики бренда, запуск минимально жизнеспособного продукта (лендинг, корпоративный сайт, Интернет-магазин, мобильное приложение) в базовом функционале, настройка рекламы.

Цена: от $1500

Срок: от 1.5 месяцев

Результативные рекламные кампанииИдеально для: 1) настроили рекламу в Google или Facebook/Instagram, а заявки не пошли; 2) хотите с первого раза настроить всё чётко, чтобы начать продавать, а не ковыряться в требованиях рекламодателей.

В стоимость входит: анализ ниши и целевой аудитории, подбор ключевых слов, выстраивание таблицы таргетинга, написание контента, подключение Google Analytics, Facebook Pixel, SEO и техническая оптимизация сайта.

Цена: от $400 в месяц, без учёта рекламного бюджета.

Настраиваем бизнес-процесс в CRM/ERPЧто это: CRM (Customer Relationship Management) - система, в которой хранится и отслеживается вся история взаимоотношений с клиентом.

Идеально для: отделов продаж - заявки с сайта сразу попадают в неё и распределяются по менеджерам, а менеджеры фиксируют в ней все касания с клиентом. Подходит для малого и среднего бизнеса, где ключевой отдел компании - продажи. Примеры - amoCRM, Bitrix24.

ERP (Enterprise Resource Planning) - более сложная система, в которой хранятся и управляются данные по производству, бухгалтерии, управлению персоналом. То есть, содержит данные по всем структурам предприятия.

Идеально для: крупных компаний, ориентированный на производство. Пример - 1С.

В стоимость входит: аудит бизнеса, составление технического задания на основе бизнес-процессов, разработка и контроль внедрения.

Цена: от $1500

Срок: от 14 дней[table]Получить консультацию[/table]Загрузите брифНастраиваем бизнес-процесс в CRM/ERPЧто это: CRM (Customer Relationship Management) - система, в которой хранится и отслеживается вся история взаимоотношений с клиентом.

Идеально для: отделов продаж - заявки с сайта сразу попадают в неё и распределяются по менеджерам, а менеджеры фиксируют в ней все касания с клиентом. Подходит для малого и среднего бизнеса, где ключевой отдел компании - продажи. Примеры - amoCRM, Bitrix24.

ERP (Enterprise Resource Planning) - более сложная система, в которой хранятся и управляются данные по производству, бухгалтерии, управлению персоналом. То есть, содержит данные по всем структурам предприятия.

Идеально для: крупных компаний, ориентированный на производство. Пример - 1С.

В стоимость входит: аудит бизнеса, составление технического задания на основе бизнес-процессов, разработка и контроль внедрения.

Цена: от $1500

Срок: от 14 дней[table]Получить консультацию[/table]Загрузите брифManagement) - система, в которой хранится и отслеживается вся история взаимоотношений с клиентом.

Идеально для: отделов продаж - заявки с сайта сразу попадают в неё и распределяются по менеджерам, а менеджеры фиксируют в ней все касания с клиентом. Подходит для малого и среднего бизнеса, где ключевой отдел компании - продажи. Примеры - amoCRM, Bitrix24.

ERP (Enterprise Resource Planning) - более сложная система, в которой хранятся и управляются данные по производству, бухгалтерии, управлению персоналом. То есть, содержит данные по всем структурам предприятия.

Идеально для: крупных компаний, ориентированный на производство. Пример - 1С.

В стоимость входит: аудит бизнеса, составление технического задания на основе бизнес-процессов, разработка и контроль внедрения.

Цена: от $1500

Срок: от 14 днейИнтернет-магазины и маркетплейсыИдеально для: товарный бизнес / оффлайн-ритейл, только выходите в онлайн либо старый сайт перестал справляться с вашими задачами.

На чём пишем: либо создаём платформу на фреймворке, исключительно под ваши требования (Node.js), либо используем готовые решения OpenCart / Bitrix - платформы, разработанные специально под Интернет-магазины.

В стоимость входит: анализ рынка, составление маркетинговой стратегии, логотип и айдентика бренда, базовая SEO-оптимизация, интеграция с 1С и CRM-системой, настройка виджетов заказа звонка и мессенджера.

Цена: от $2500

Срок: от 2 до 12 месяцев.

Интернет-магазины и маркетплейсыИдеально для: товарный бизнес / оффлайн-ритейл, только выходите в онлайн либо старый сайт перестал справляться с вашими задачами.

На чём пишем: либо создаём платформу на фреймворке, исключительно под ваши требования (Node.js), либо используем готовые решения OpenCart / Bitrix - платформы, разработанные специально под Интернет-магазины.

В стоимость входит: анализ рынка, составление маркетинговой стратегии, логотип и айдентика бренда, базовая SEO-оптимизация, интеграция с 1С и CRM-системой, настройка виджетов заказа звонка и мессенджера.

Цена: от $2500

Срок: от 2 до 12 месяцев.

Настраиваем бизнес-процесс в CRM/ERPЧто это: CRM (Customer Relationship Management) - система, в которой хранится и отслеживается вся история взаимоотношений с клиентом.

Идеально для: отделов продаж - заявки с сайта сразу попадают в неё и распределяются по менеджерам, а менеджеры фиксируют в ней все касания с клиентом. Подходит для малого и среднего бизнеса, где ключевой отдел компании - продажи. Примеры - amoCRM, Bitrix24.

ERP (Enterprise Resource Planning) - более сложная система, в которой хранятся и управляются данные по производству, бухгалтерии, управлению персоналом. То есть, содержит данные по всем структурам предприятия.

Идеально для: крупных компаний, ориентированный на производство. Пример - 1С.

В стоимость входит: аудит бизнеса, составление технического задания на основе бизнес-процессов, разработка и контроль внедрения.

Цена: от $1500

Срок: от 14 дней[table]Получить консультацию[/table]Загрузите брифНастраиваем бизнес-процесс в CRM/ERPЧто это: CRM (Customer Relationship Management) - система, в которой хранится и отслеживается вся история взаимоотношений с клиентом.

Идеально для: отделов продаж - заявки с сайта сразу попадают в неё и распределяются по менеджерам, а менеджеры фиксируют в ней все касания с клиентом. Подходит для малого и среднего бизнеса, где ключевой отдел компании - продажи. Примеры - amoCRM, Bitrix24.

ERP (Enterprise Resource Planning) - более сложная система, в которой хранятся и управляются данные по производству, бухгалтерии, управлению персоналом. То есть, содержит данные по всем структурам предприятия.

Идеально для: крупных компаний, ориентированный на производство. Пример - 1С.

В стоимость входит: аудит бизнеса, составление технического задания на основе бизнес-процессов, разработка и контроль внедрения.

Цена: от $1500

Срок: от 14 дней[table]Получить консультацию[/table]Загрузите бриф