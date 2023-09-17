alena_auto

Фрілансер з менеджменту, маркетингу та рекрутингу | Ефективні рішення для вашого бізнесу

Привіт! Мене звати Альона, і я фахівець із досвідом у галузі менеджменту, маркетингу та рекрутингу.

Моя мета - допомогти управлінню компаніями досягти успіху, забезпечуючи ефективний, привабливий маркетинг і пошук талановитих кандидатів.

Мої навички:

Менеджмент: Розробка стратегій, розробка планів,оптимізація бізнес-процесів, управління проектами.

Маркетинг: Створення маркетингових кампаній, аналіз цільової аудиторії, підвищення впізнаваності бренду.

Рекрутинг: Пошук, оцінка та залучення видатних професіоналів, інтерв'ювання, складання тестів, оцінка компетенцій.

Я поєдную в собі жагу до інновацій і підтверджений досвід у сферах менеджменту, маркетингу та рекрутингу, мені цікаво розвивати свій напрямок за фахом Менеджменту, экономіка та управління бізнесом ( 5 років Київського університету, додаткові курси та практика). Моя здатність аналізувати дані, виявляти ключові моменти та розробляти стратегії допоможуть вашому бізнесу отримати успішні результати, мені цікаві різні галузі в роботі, не тільки як маркетолог та рекрутер, але як і сама галузь роботи. Тому це збільшує розуміння та ефективність моєї роботи!