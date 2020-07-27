alena_dmitrievna

Алена alena_dmitrievna

 
23 годаРоссия/Лесосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтажер

Занимаюсь монтажем видеороликов более 5 лет на постоянной основе

в настоящий момент владею техникой видеомонтажа, решаю технически сложные задачи, с интересом и творчески подхожу к созданию медиапродуктов, а так же, владею хорошими художественными навыками, смогу найти правильный и креативный подход к любой задаче. 

Портфолио