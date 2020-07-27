Видеомонтажер

Занимаюсь монтажем видеороликов более 5 лет на постоянной основе

в настоящий момент владею техникой видеомонтажа, решаю технически сложные задачи, с интересом и творчески подхожу к созданию медиапродуктов, а так же, владею хорошими художественными навыками, смогу найти правильный и креативный подход к любой задаче.