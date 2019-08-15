alena_gaidarzhi

Приветствую!

Меня зовут Алёна, мне 26 лет, и я профессионально занимаюсь администрированием и сопровождением различных онлайн-проектов в сфере инфобизнеса.

Являюсь выпускником 14 потока курса “Администратор онлайн-школы” в рамках ведущего образовательного проекта “ProFreelance”.

Чем я могу быть вам полезна:

создам одностраничный или многостраничный сайт на платформе Tilda, подключу домен, настрою доменную почту;

проведу базовые настройки GetCourse, возьму на себя администрирование онлайн-проектов на платформе GetCourse;

организую технически прямые трансляции, вебинары, автовебинары в Бизон365;

настрою автоматические рассылки, вебинарные автоворонки в Facebook, Telegram, Viber, Вконтакте;

помогу в создании визуального контента для социальных сетей, онлайн-школ и т.д.

С большим удовольствием окажу Вам помощь в создании, сопровождении онлайн-проекта, возьму на себя все технические сложности.

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﻿Почему я:

Гарантирую полное и своевременное выполнение поставленных задач.

Работаю на качество и положительный результат.

На связи с Вами 24/7.

Работаю в режиме многозадачности, постоянно обучаюсь и расширяю перечень предоставляемых мной услуг.

Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие вас вопросы, а также могу оказать консультацию по необходимым для вас сервисам.