alena_gaidarzhi

Приветствую!
Меня зовут Алёна, мне 26 лет, и я профессионально занимаюсь администрированием и сопровождением различных онлайн-проектов в сфере инфобизнеса.
Являюсь выпускником 14 потока курса “Администратор онлайн-школы” в рамках ведущего образовательного проекта “ProFreelance”.
Чем я могу быть вам полезна:
- создам одностраничный или многостраничный сайт на платформе Tilda, подключу домен, настрою доменную почту;
- проведу базовые настройки GetCourse, возьму на себя администрирование онлайн-проектов на платформе GetCourse;
- организую технически прямые трансляции, вебинары, автовебинары в Бизон365;
- настрою автоматические рассылки, вебинарные автоворонки в Facebook, Telegram, Viber, Вконтакте;
- помогу в создании визуального контента для социальных сетей, онлайн-школ и т.д.
Почему я:
- Гарантирую полное и своевременное выполнение поставленных задач.
- Работаю на качество и положительный результат.
- На связи с Вами 24/7.
- Работаю в режиме многозадачности, постоянно обучаюсь и расширяю перечень предоставляемых мной услуг.
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