alena_gaidarzhi

Алена alena_gaidarzhi

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Приветствую!

Меня зовут Алёна, мне 26 лет, и я профессионально занимаюсь администрированием и сопровождением различных онлайн-проектов в сфере инфобизнеса.

Являюсь выпускником 14 потока курса “Администратор онлайн-школы” в рамках ведущего образовательного проекта “ProFreelance”.

Чем я могу быть вам полезна:

  • создам одностраничный или многостраничный сайт на платформе Tilda, подключу домен, настрою доменную почту;
  • проведу базовые настройки GetCourse, возьму на себя администрирование онлайн-проектов на платформе GetCourse;
  • организую технически прямые трансляции, вебинары, автовебинары в Бизон365;
  • настрою автоматические рассылки, вебинарные автоворонки в Facebook, Telegram, Viber, Вконтакте;
  • помогу в создании визуального контента для социальных сетей, онлайн-школ и т.д.
С большим удовольствием окажу Вам помощь в создании, сопровождении онлайн-проекта, возьму на себя все технические сложности.

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﻿Почему я:

  • Гарантирую полное и своевременное выполнение поставленных задач.
  • Работаю на качество и положительный результат.
  • На связи с Вами 24/7.
  • Работаю в режиме многозадачности, постоянно обучаюсь и расширяю перечень предоставляемых мной услуг.
﻿Свяжитесь со мной, и я отвечу на все интересующие вас вопросы, а также могу оказать консультацию по необходимым для вас сервисам.