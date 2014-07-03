Универсальный диктор. Профессиональный вокал. Быстро и качественно.

САЙТ-ПОРТФОЛИО: alenalvova.wix.com/voice

Как диктор и актриса, озвучиваю:

- рекламу;

- информационные, развлекательные, обучающие программы;

- кино и сериалы;

- голосовые меню;

- аудиогиды и многое другое.

Как певица:

- озвучиваю рекламу, джинглы для радиостанций;

- саундтрэки;

- записываю бэк-вокал для песен различной стилистики;

- записываю сольные песни авторов для последующей продажи, для ТВ-проектов и т.д.;