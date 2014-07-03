Универсальный диктор. Профессиональный вокал. Быстро и качественно.
САЙТ-ПОРТФОЛИО: alenalvova.wix.com/voice
Как диктор и актриса, озвучиваю:
- рекламу;
- информационные, развлекательные, обучающие программы;
- кино и сериалы;
- голосовые меню;
- аудиогиды и многое другое.
Как певица:
- озвучиваю рекламу, джинглы для радиостанций;
- саундтрэки;
- записываю бэк-вокал для песен различной стилистики;
- записываю сольные песни авторов для последующей продажи, для ТВ-проектов и т.д.;
Портфолио
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