alena_markiza

Ищу удаленную работу на дому.

Мне 24 года.

Высшее образование, СыктГУ, специальность маркетолог. Опыт работы маркетологом более трех лет. Проведение различных маркетинговых исследований в г.Сыктывкаре, г.Ухте, по заказу для фирм г.Москвы. В мои обязанности также входило: полный и краткий анализ собранных данных, составление отчетов, презентация полученный данных, составление рекомендаций по результатам исследования.

Про себя: активная, целеустремленная, ответсвенная, без вредных привычек, грамотная.

Имеется корочка секретаря-машиниски; обучение этой специальнсти позволяет в настоящем набирать тексты вслепую, десятипальцевой системой, соответсвенно набор быстрый, точный.

Ищу удаленную работу на дому. Умею составлять отчеты, анализировать полученную информацию в результате исследований, либо вторичную информацию, подготавливать презентации, работать с программой Statistuca.

Приму различные предложения по удаленной работе на дому.