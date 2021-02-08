Алена Чернакова alena_protekstalena_protekst
Вас приветствует копирайтер — Алёна Чернакова!
Вы тут, потому что у вас не хватает времени или творческое выгорание, а может просто пришло время довериться профессионалу? Я умею классно писать продающие, развлекательные и полезные тексты.
С помощью меня вы будете экономить время с пользой, избавитесь от рутинной работы и заработаете больше денег, вы получаете одни только плюсы, пишу быстро и по делу. Всегда ориентируюсь на целевую аудиторию заказчика.
Создаю тексты только с удовольствием, а вдохновляют меня - ежедневные занятия йогой.
Книги - это моё второе хобби, люблю анализировать информацию и делиться своими знаниями с людьми.
Отпечаток в моём сердце оставила цитата: «Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям — это наши сегодняшние сомнения» (Франклин Рузвельт).
Не откладывай на завтра, что можно сделать сегодня.
И помни - договориться можно обо всём!
Я хочу сотрудничать именно с тобой, напиши мне.
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