alena_savitskaya

Елена Савицкая alena_savitskayaalena_savitskaya
Фамилия Имя Отчество: Савицкая Елена Валерьевна
Контактная информация: +38 (050) 817 80 27
E-mail: [email protected]
Домашний адрес: Украина, г. Луганск, кв. Норинского, 5/68
Цель: Найти интересную, оплачиваемую работу с перспективой карьерного роста.
Опыт работы:
* дата поступления: июнь 2006 г.
* окончания (мес./год): настоящее время
* наименование предприятия: ООО "САНА" (розничная тороговля мед.препаратами)
* название вашей должности: оператор ПК
* функциональные обязанности: Сбор заказов, внесение в дефектуру. Помощь в составлении и написании документации для директора и зав. аптек. Ежемесячные отчеты маркетинговых исследований. Организация тренингов для сотрудников . А также прием электронной почты, загрузка накладных, прайсов, выписывание накладных, закупка бумаги и канцтоваров, конвертов, марок, тонеров.
Образование :
* Дата поступления: сентябрь 2005 г.
* окончания (мес./год): июнь 2010 г.
* Название учебного заведения, название факультета: ЛНУ им. Т. Г. Шевченка, институт экономики и бизнеса
* Уровень образования: высшее
* Название специальности: менеджмент организаций
* Опыт работы с компьютером: операционная система Windows, MS Office, 1C:Предприятие.
* Владение оргтехникой: факс, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС
Знание языков: русский, украинский
Прочее:
* Возможность командировок: нет
* Отношение к переезду в другой город: положительно
* Возраст: 22 года
* Семейное положение: не замужем
* Наличие детей: нет
* Наличие водительских прав: нет
* Наличие автомобиля: не имеется
* Наличие вредных привычек: нет
* Черты характера: ответственная, легко и быстро обучаема, коммуникабельная, выносливая, неконфликтная.