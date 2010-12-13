alena_savitskaya

Фамилия Имя Отчество: Савицкая Елена Валерьевна

Контактная информация: +38 (050) 817 80 27

E-mail: [email protected]

Домашний адрес: Украина, г. Луганск, кв. Норинского, 5/68

Цель: Найти интересную, оплачиваемую работу с перспективой карьерного роста.

Опыт работы:

* дата поступления: июнь 2006 г.

* окончания (мес./год): настоящее время

* наименование предприятия: ООО "САНА" (розничная тороговля мед.препаратами)

* название вашей должности: оператор ПК

* функциональные обязанности: Сбор заказов, внесение в дефектуру. Помощь в составлении и написании документации для директора и зав. аптек. Ежемесячные отчеты маркетинговых исследований. Организация тренингов для сотрудников . А также прием электронной почты, загрузка накладных, прайсов, выписывание накладных, закупка бумаги и канцтоваров, конвертов, марок, тонеров.

Образование :

* Дата поступления: сентябрь 2005 г.

* окончания (мес./год): июнь 2010 г.

* Название учебного заведения, название факультета: ЛНУ им. Т. Г. Шевченка, институт экономики и бизнеса

* Уровень образования: высшее

* Название специальности: менеджмент организаций

* Опыт работы с компьютером: операционная система Windows, MS Office, 1C:Предприятие.

* Владение оргтехникой: факс, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС

Знание языков: русский, украинский

Прочее:

* Возможность командировок: нет

* Отношение к переезду в другой город: положительно

* Возраст: 22 года

* Семейное положение: не замужем

* Наличие детей: нет

* Наличие водительских прав: нет

* Наличие автомобиля: не имеется

* Наличие вредных привычек: нет

* Черты характера: ответственная, легко и быстро обучаема, коммуникабельная, выносливая, неконфликтная.