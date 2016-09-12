alena_zahar4enko

Я 13 лет занимаюсь рекламой. Последние места работы по найму крупнейший в Самарской области медиа-холдинг ("Медиа-Самара": газеты "Самарское обозрение", "Самарские известия", "Город Нск") и городская Дума. Я занималась продвижением изданий (и депутата) на рынке. Проводила маркетинговые исследования, формировала коммерческие предложения и спец.проекты, занималась организацией клиентских мероприятий. Сейчас я совладелец маленького рекламного агентства "Точка-тире", и предлагаю услуги копирайта, медиапланирования, продвижения в СМИ и рекламного аудита.