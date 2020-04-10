Здравствуйте! Меня зовут Алена.
Опыт в создании сайтов - 8 месяцев
Разрабатываю сайты ,которые решают ваши основные бизнес-задачи :лояльность клиентов,повышение имиджа и увеличение продаж.
•Я изучаю сайты ваших конкурентов перед созданием сайта Чтобы ваш сайт занял лидирующие позиции,нужно знать слабые и сильные стороны конкурентов.
•Разработка индивидуального дизайна При хорошем дизайне у потенциального клиента повышается уровень доверия и он охотнее оставляет заявку.
•Адаптация сайта на все разрешения
Благодаря полной адаптации клиент с лёгкостью сможет изучить предложения на вашем сайте с любого устройства
Главные преимущества работы со мной:
•Пунктуальность Делаю работу в срок
•Соблюдение требований клиента Работаю по ТЗ
•Постоянная обратная связь
Пишите в любое время,мой менеджер всегда на связи
Условия сотрудничества:
•50% предоплата
•Первый блок сайта бесплатно,чтобы вы могли удостовериться в моей компетенции
Готовые работы:
http://project1942570.tilda.ws
http://project1935745.tilda.ws
http://project1810894.tilda.ws