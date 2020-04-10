Создаю лендинги на Тильде ,упаковка соцсетей ,полиграфический дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Алена.

Опыт в создании сайтов - 8 месяцев

Разрабатываю сайты ,которые решают ваши основные бизнес-задачи :лояльность клиентов,повышение имиджа и увеличение продаж.

•Я изучаю сайты ваших конкурентов перед созданием сайта Чтобы ваш сайт занял лидирующие позиции,нужно знать слабые и сильные стороны конкурентов.

•Разработка индивидуального дизайна При хорошем дизайне у потенциального клиента повышается уровень доверия и он охотнее оставляет заявку.

•Адаптация сайта на все разрешения

Благодаря полной адаптации клиент с лёгкостью сможет изучить предложения на вашем сайте с любого устройства

Главные преимущества работы со мной:

•Пунктуальность Делаю работу в срок

•Соблюдение требований клиента Работаю по ТЗ

•Постоянная обратная связь

Пишите в любое время,мой менеджер всегда на связи

Условия сотрудничества:

•50% предоплата

•Первый блок сайта бесплатно,чтобы вы могли удостовериться в моей компетенции

Готовые работы:

http://remontkrovli.tilda.ws/

http://project1942570.tilda.ws

http://project1935745.tilda.ws

http://project1810894.tilda.ws

http://videoselfi.tilda.ws