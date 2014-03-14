alenaboonkova

Алёна alenaboonkova

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ответственность и исполнительность.

1.      Личные данные

·       ФИО: Бунькова Алёна Олеговна

·        Дата  рождения: 19.04.1992

·        Контактная информация:  [email protected]

·        Семейное положение: замужем

2.      Образование соискателя:

·        Студент очно-заочного отделения, Томский государственный университет, факультет психологии, специальность психология, 2011-2015 годов обучения

·        Курсы «Технологии ведения психологического тренинга» Психологическая служба ТГУ, с 20

октября по 29 декабря 2012 года

3.      Опыт работы

·        Продавец-консультант ООО «Большой Ремонт» с 14.03.2014 по 01.07.2014

4.      Дополнительная информация:

·        ПК– базовое владение (MS Office, MC Excel)

·        Целеустремленная,ответственная, пунктуальная, активная, коммуникативная, грамотный разговорный и письменный язык, без вредных привычек

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга