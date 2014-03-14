1. Личные данные
· ФИО: Бунькова Алёна Олеговна
· Дата рождения: 19.04.1992
· Контактная информация: [email protected]
· Семейное положение: замужем
2. Образование соискателя:
· Студент очно-заочного отделения, Томский государственный университет, факультет психологии, специальность психология, 2011-2015 годов обучения
· Курсы «Технологии ведения психологического тренинга» Психологическая служба ТГУ, с 20
октября по 29 декабря 2012 года
3. Опыт работы
· Продавец-консультант ООО «Большой Ремонт» с 14.03.2014 по 01.07.2014
4. Дополнительная информация:
· ПК– базовое владение (MS Office, MC Excel)
· Целеустремленная,ответственная, пунктуальная, активная, коммуникативная, грамотный разговорный и письменный язык, без вредных привычек