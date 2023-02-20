alenad_uxui

Веб и UX/UI дизайнер

Приветствую! У меня есть опыт работы с различными веб-сайтами в качестве Junior дизайнера. Я могу разработать для вас уникальный Landing page (одностраничный сайт), а также эффективный многостраничный сайт (интернет-магазин, сайт-визитку и прочее).

Больше о моем опыте работы:

– Полное ведение проекта от заполнения брифа до адаптивов и анимации страниц.

– Диплом об успешно пройденном курсе Web and UX/UI design.

Я готова приступить к работе с Вами, предлагаю связаться для обсуждения проекта в личных сообщениях.