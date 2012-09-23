Написание/ перевод/ редактирование статей, презентаций и т.д.
Написание статей на любые темы на английском языке,
Редактирование,
Создание презентаций,
Переводы статей с/на английский язык
Примеры работ:
Публикации в журнале ИНВОЖО, например, статья «Девушка с татуировкой дракона vs мужчины, которые ненавидят женщин»,
Презентации на английском языке:
«Development of Russian and German cinematography during the second WW»,
“What man is. From humans to aliens”,
“Biography of Nicolay Rimsky-Korsakov”
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