Всем привет! Я очень рада, что вы заинтересовались моим профилем. Я – профессиональный веб-разработчик с коммерческим опытом работы более пяти
лет. Я разрабатываю сайты любой сложности на базе различных CMS и
eCommerce, включая Wordpress и Shopify, а также разрабатываю плагины и
приложения для них. Также имею опыт работы с различными PHP
фреймверками, такими как Laravel, Codeigniter и другие. В разработке я
использую последние тенденции в построении структуры макета и
архитектуры сайта, анимацию и микроразметку, W3C валидацию и оптимизацию
скорости загрузки сайта.
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