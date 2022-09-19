Всем привет! Я очень рада, что вы заинтересовались моим профилем. Я – профессиональный веб-разработчик с коммерческим опытом работы более пяти

лет. Я разрабатываю сайты любой сложности на базе различных CMS и

eCommerce, включая Wordpress и Shopify, а также разрабатываю плагины и

приложения для них. Также имею опыт работы с различными PHP

фреймверками, такими как Laravel, Codeigniter и другие. В разработке я

использую последние тенденции в построении структуры макета и

архитектуры сайта, анимацию и микроразметку, W3C валидацию и оптимизацию

скорости загрузки сайта.