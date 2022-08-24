alenalevina

Инфографика Wb и Ozon
Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Алена, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.
Цена одной карточки 300р
Работаю быстро и качественно
Подчеркну преимущества товара
Выделю на фоне конкурентов
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Я против войны в Украине!