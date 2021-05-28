alenarybina

SEO-специалист + контекстолог
С 2013 года работаю в SEO.
C 2014 года работаю с Яндекс.Директ.
С 2015 года работаю с Google Ads.
С 2020 года работаю с таргетом Facebook и VK.
По образованию программист, могу и в PHP (немного). В 2020 году прошла повышение квалификации по цифровому маркетингу.
Помогу разобраться какие инструменты лучше применить для сайта, а от каких не будет толка.
Имею огромный опыт во всех нишах, потому что 7 лет проработала в агентстве и видела всякое.
Действие аккаунта приостановлено!