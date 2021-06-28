alenarybka11

Алёна alenarybka11

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Навыки

  • умение работать с Jira, Monday, G Suite, MS Office, WordPress, PhotoShop;
  • английский - Intermediate;
  • личные качества: умение анализировать и планировать, внимательность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, умение работать в команде.
Опыт работы:

Рерайтер/редактор (Фриланс)

Апрель 2016 - по сей день

  • рерайт статей
  • написание рекламных текстов
  • редактирование и вычитка текстов
  • написание SEO текстов
Контент-менеджер LuxPro (интернет-магазин)

Февраль 2018 - по сей день

  • наполнение карточек товаров
  • редактирование фото
  • подбор и редактирование текстов
Администратор, контент-менеджер

Школа английского языка 

Февраль 2016 — Ноябрь 2018

  • обеспечением работы всех школ сети
  • ведение документации (договора с клиентами, акты о выполненной работе)
  • составление расписания преподавателей
  • координирование работы администрации и преподавателей
  • подготовка и запуск акций (сезонные предложения для клиентов, программы лояльности)
  • подбор персонала (составляла вакансии, подбирала кандидатов на открытые вакансии)
  • адаптация новых сотрудников
  • работа с CRM
  • перенесла сайт на WordPress и занималась его наполнением и обновлениями
  • создание макетов постов для соц.сетей
  • анализ конкурентов рынка (по ценам, преимуществам, рекламе)
Контент-менеджер Rozetka (интернет-магазин)

Август 2015 — Февраль 2016

  • написание текстов
  • редактирование фото
  • выставление товаров на сайт
  • ведение отчетов
ОБРАЗОВАНИЕ

Журналистика Сентябрь 2013 — Июнь 2017

Национальный авиационный университет

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