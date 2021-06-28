alenarybka11

Навыки
- умение работать с Jira, Monday, G Suite, MS Office, WordPress, PhotoShop;
- английский - Intermediate;
- личные качества: умение анализировать и планировать, внимательность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, умение работать в команде.
Апрель 2016 - по сей день
- рерайт статей
- написание рекламных текстов
- редактирование и вычитка текстов
- написание SEO текстов
Февраль 2018 - по сей день
- наполнение карточек товаров
- редактирование фото
- подбор и редактирование текстов
Школа английского языка
Февраль 2016 — Ноябрь 2018
- обеспечением работы всех школ сети
- ведение документации (договора с клиентами, акты о выполненной работе)
- составление расписания преподавателей
- координирование работы администрации и преподавателей
- подготовка и запуск акций (сезонные предложения для клиентов, программы лояльности)
- подбор персонала (составляла вакансии, подбирала кандидатов на открытые вакансии)
- адаптация новых сотрудников
- работа с CRM
- перенесла сайт на WordPress и занималась его наполнением и обновлениями
- создание макетов постов для соц.сетей
- анализ конкурентов рынка (по ценам, преимуществам, рекламе)
Август 2015 — Февраль 2016
- написание текстов
- редактирование фото
- выставление товаров на сайт
- ведение отчетов
Журналистика Сентябрь 2013 — Июнь 2017
Национальный авиационный университет