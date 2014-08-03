Специализация и профессиональные навыки:
3 года опыта в тестировании web, mobile и desktop-приложений. Опыт работы в международной распределенной команде, опыт независимого тестирования, постановки процессов тестирования на проекте.
Сертификат: ISQTB Certified Tester Foundation Level (май 2014).
Виды тестирования: Smoke, Regression, Sanity, Build Verification Test, юзабилити, кросс-
браузерное, локализации, интеграционное тестирование.
Тестирование на соответствие требованиям и Exploratory.
Работа с документацией: создание сценариев тестирования, чек-листов, актуальной
документации по проекту, отчетов по результатам тестирования,
MindMaps, CheatSheets.
Английский язык: Intermediate
Французский язык: B1
Русский и белорусский: Свободное владение
Дополнительные знания: HTML, CSS, основы PHP и JavaScript.
VMware (работа на Win7, Win8, Vista; Mac OS; Ubuntu)
DBs: MongoDB – поиск тестовых данных. Основы SQL.
Баг-трекеры: Jira, Team Foundation Server, TargetProcess
Project management tools: Confluence, TargetProcess, Trello
Automation tool: Selenium IDE, автоматизация функциональных тестов.
Other tools: TeamCity, Hotgloo, Basecamp