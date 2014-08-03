Тестировщик\QA

Специализация и профессиональные навыки:

3 года опыта в тестировании web, mobile и desktop-приложений. Опыт работы в международной распределенной команде, опыт независимого тестирования, постановки процессов тестирования на проекте.

Сертификат: ISQTB Certified Tester Foundation Level (май 2014).

Виды тестирования: Smoke, Regression, Sanity, Build Verification Test, юзабилити, кросс-

браузерное, локализации, интеграционное тестирование.

Тестирование на соответствие требованиям и Exploratory.

Работа с документацией: создание сценариев тестирования, чек-листов, актуальной

документации по проекту, отчетов по результатам тестирования,

MindMaps, CheatSheets.

Английский язык: Intermediate

Французский язык: B1

Русский и белорусский: Свободное владение

Дополнительные знания: HTML, CSS, основы PHP и JavaScript.

VMware (работа на Win7, Win8, Vista; Mac OS; Ubuntu)

DBs: MongoDB – поиск тестовых данных. Основы SQL.

Баг-трекеры: Jira, Team Foundation Server, TargetProcess

Project management tools: Confluence, TargetProcess, Trello

Automation tool: Selenium IDE, автоматизация функциональных тестов.

Other tools: TeamCity, Hotgloo, Basecamp