Контакты для связи:
е-маил: [email protected]
вконтакте: https://vk.com/alenchik1992
скайп: lenchik.alena
Администрирование групп и публичных страниц вконтакте:
- ведение группы (паблика)
- создание опросов, конкурсов;
- осуществление поиска групп/пабликов, для сотрудничества и рекламы
- ежедневная публикация новостей на тематику группы ;
- привлечение целевой аудитории\ Постепенное увеличение кол-ва участников;
- удаление спама и не корректных комментариев;
- наполнение группы контентом (фото, аудио, видео материалами);
- общение с аудиторией, ответы на вопросы от подписчиков;
- создание теплой атмосферы в группе.
К работе похожу ответственно. Заказы выполняю качественно и в срок.
Всегда прислушиваюсь к комментариям заказчика и стараюсь работать с учетом всех пожеланий.
Есть своя публичная страница вконтакте: https://vk.com/alenchik1992 - пример моей работы.
Контент могу искать в самом вконтакте или же на других сайтах - это по вашему желанию.
Человек я ответственный и спокойный. Очень предприимчива и легко обучаюсь всему новому.
Буду рада сотрудничеству на постоянной основе.
А также рассмотрю варианты временных проектов.