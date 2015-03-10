Администратор соц. сети ВКонтакте.

Контакты для связи:

е-маил: [email protected]

вконтакте: https://vk.com/alenchik1992

скайп: lenchik.alena

Администрирование групп и публичных страниц вконтакте:

- ведение группы (паблика)

- создание опросов, конкурсов;

- осуществление поиска групп/пабликов, для сотрудничества и рекламы

- ежедневная публикация новостей на тематику группы ;

- привлечение целевой аудитории\ Постепенное увеличение кол-ва участников;

- удаление спама и не корректных комментариев;

- наполнение группы контентом (фото, аудио, видео материалами);

- общение с аудиторией, ответы на вопросы от подписчиков;

- создание теплой атмосферы в группе.

К работе похожу ответственно. Заказы выполняю качественно и в срок.

Всегда прислушиваюсь к комментариям заказчика и стараюсь работать с учетом всех пожеланий.

Есть своя публичная страница вконтакте: https://vk.com/alenchik1992 - пример моей работы.

Контент могу искать в самом вконтакте или же на других сайтах - это по вашему желанию.

Человек я ответственный и спокойный. Очень предприимчива и легко обучаюсь всему новому.

Буду рада сотрудничеству на постоянной основе.

А также рассмотрю варианты временных проектов.