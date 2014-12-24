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[file]Аленгоз Сергей АнтоновичФилансерВозраст:18летГород проживания: ДокучаевскСемейноеположение:не женатТелефон, e-mail:+380962736274 [email protected]Графикработы:ЦельВижу перспективы вэтой организацииРаботал помощником повора на базе отдыхав с.МелекиноОбразование Дата начала — Дата окончанияКомсомольский индустриальный техникумИнженер-технологУмения и навыкиЗнание определеннойспецифики, участие в проектах профессиональные знания и опыт.Знание иностранныхязыков. Владение ПК.Дополнительная информация Легко обучаем,кумуникабельный,легко нахожуобщий язык с людьми,легко завожу новые знакомства