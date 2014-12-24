alengoz

Сергей Аленгоз alengoz

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Редакция фото,Перевод документов,текстов,статей

 [file]Аленгоз Сергей АнтоновичФилансерВозраст:18летГород проживания: ДокучаевскСемейноеположение:не женатТелефон, e-mail:+380962736274   [email protected]Графикработы:ЦельВижу перспективы вэтой организацииРаботал помощником повора на базе отдыхав с.МелекиноОбразование  Дата начала — Дата окончанияКомсомольский индустриальный техникумИнженер-технологУмения и навыкиЗнание определеннойспецифики, участие в проектах профессиональные знания и опыт.Знание иностранныхязыков. Владение ПК.Дополнительная информация Легко обучаем,кумуникабельный,легко нахожуобщий язык с людьми,легко завожу новые знакомства

Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#676
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#680