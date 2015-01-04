alenka0610

Умею работать хорошо!

Мне 44 года, замужем, двое сыновей. Образование высшее: Донецкий национальный университет, Академия госуправления при Президенте Украины. Курсы: психология, журналистика, дизайн полиграфии. Специальности: преподаватель русского и украинского языка и литературы; менеджер государственного управления; психолог; журналист; дизайнер. Профессионально занимаюсь написанием статей, курсовых, дипломных работ. Большой опыт наполнения сайтов различной тематики контентом. Цена на выполнение заказов обговаривается индивидуально. В среднем от 1$ до 3$ за 1000 символов. Обращайтесь, сработаемся! Умею находить общий язык с заказчиками!