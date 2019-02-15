Дизайн сайта, логотипы, брендинг

Привет. Я-Алёна, веб-дизайнер и иллюстратор.

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ КО МНЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,НАПИСАВ МНЕ:

- телеграм t.me/AlenkaSquirrel (предпочтительно)

- на почту: [email protected]

- во внутренний чат Веблансера

Не стесняйтесь писать мне сообщения или стучаться в социальные сети. Буду рада с вами поработать.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное техническое задание (ТЗ), если вам его сложно составить самостоятельно-я могу отправить Вам удобный бриф или помочь наводящими вопросами.

2. Обсуждаем стоимость работы и сроков выполнения(принимаю задание только в письменной форме)

3. Работаю по предоплате, которая составляет 30-50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в

случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю скетч или прототип (в зависимости от работы) на согласование.

5. После утверждения скетча (прототипа) я полностью выполняю работу. С учётом всех цветов, шрифтов и прочих моментов, оговоренных в брифе.

6. Согласование работы (внесение правок, комментариев)ю

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент. (Исходники будут загружены на файлообменник, после оплаты вам будет предоставлена ссылка на скачивание)

9. Обмен отзывами.

ВАЖНО: Если выполненную работу нельзя в дальнейшем опубликовать в моем портфолио - стоимость моей работы увеличивается на 50%.

ОПЛАТА:

Карта Сбербанка

PayPal

Обратите внимание: комиссию оплачивает заказчик.

Если Вас заинтересовало моё портфолио - не стесняйтесь писать Ваши предложения мне на почту, в соцсети или чат! Всегда буду рада вам помочь, проконсультирую и выполню заказ для Вас!