alenkadixis

Колодкина Алена Валерьевна

Дата рождения 19 января 87г.

Семейное положение замужем

Регион г. Архангельск

Контакты

Телефон 911-682-4468

E-mail [email protected]

Цели и ожидания

Тип работы Вариант удаленной работы, либо в вечернее время и выходные дни.

Образование

АГТУ(САФУ), 2011 г.в. Институт информационных и космических технологий. Заочная, Специалист (студент)

Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I, 2004-2007г.в., Технология деревообработки, Очная, Выпускник, Диплом с отличием.

Опыт работы

Менеджер по продажам, с 01.07.2010 менеджер по развитию, работаю с июня 2009 по настоящее время – (промышленность, оборудование, запчасти к спецтехнике).

Обязанности Поиск клиентов, заключение сделок (основные продажи по телефону), ведение документооборота по клиентам. Ведение закупок, поиск новых поставщиков. Логистика по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Ектеринбург, НАО, Нижний Новгород – Архангельск. А также логистика по Архангельской области.

Менеджер отдела рекламы. Июнь 2008 – июнь 2009.

Поиск клиентов, презентация изданий, общение с руководством компаний. Посещение отраслевых выставок и привлечение на них клиентов. Ведение всей документации по клиентам.

Компьютерные навыки

Владение основными компьютерными программами, 1С 7.7. Опытный пользователь, программист.

Дополнительная

информация

Целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, честность. Легко усваиваю новую информацию, быстро адаптируюсь на новом месте.