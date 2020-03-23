Перевод/переговоры/коммуникация на английском и итальянском языке

Меня зовут Алёна, мне 20 лет, учусь на 3 курсе факультета международных отношений МГИМО. Получаю огромное удовольствие от учебы в принципе и изучения иностранных языков (английского и итальянского) в частности, вижу в них средство личностного и профессионального роста и возможность постоянно расширять горизонты и круг общения. Убедилась в этом, проведя прошлую осень на стажировке в Университете Флоренции – вдохновилась, погрузилась в языковую среду и поставила четкую задачу довести свои языковые навыки до совершенства. Очевидно, этого невозможно достичь без постоянной практики, поэтому сейчас я задалась целью найти работу (практику), тесно связанную с коммуникацией на иностранном языке. Переговоры, переводческие услуги, поддержание контакта с иностранными партнерами - те вещи, которые как ничто иное помогли бы мне в достижении цели. Я люблю аналитическую работу, люблю писать и постоянно узнавать что-то новое. Считаю образование в сочетании с реальным желанием его получать (!) главным двигателем успеха. Занималась продажей домашних тортов на заказ через Instagram (@alenka.mikolka), на текущий момент являюсь соучредителем кальянного лаунж-бара (@motorhookah). Открывали заведение с нуля, сейчас активно занимаюсь продвижением в социальных сетях. Из приоритетных интересов на данный момент - международная повестка, в частности выборы в США и процессы евроинтеграции. Я не представляю своей жизни без целей и амбиций, а также без постоянного самосовершенствования. Трудолюбие, мотивированность и неисчерпаемый интерес - это, должно быть, мои ключевые характеристики. Буду счастлива откликнуться на любую возможность прокачать свои языковые и коммуникационные навыки и поставить новые цели уже вместе с командой!