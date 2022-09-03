alenkenbayev

Профессиональная настройка контекстной рекламы

Всем доброго времени суток! Меня зовут Ален, мне 22 года. Относительно недавно заинтересовался настройкой гугл рекламы, получил базовые знание и хочу их применять. На данный момент, опыта, к сожалению, нет, но я с радостью его приобрету. Только теоретические знания ( отсюда и такая цена ). Тем не менее, много практиковался в настройке, также я аккредитован компанией гугл ( имею сертификат подтверждающий мою компетентность ). Я готов выполнять ваши заказы прямо сейчас, обращайтесь!