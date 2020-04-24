Как оживить заброшенную группу в соцсетях? Всего 1 правильное решение и 0 рисков

Проблема в том, что большинство групп Вк сегодня не дают желаемого эффекта. Но ведь могли бы.

Не так ли?

Аудитория не реагирует на посты.

Лайков и репостов мало, а заказов почти нет.

В чем причина?

Либо группой занимаются несерьезно, либо используются неэффективные инструменты.

А хотели бы Вы преобразить Вашу группу и увеличить ее активность за ближайший месяц?

+ Создать единый стиль оформления для постов

+ Отказаться от проходных постов

+ Создать контент-план, который будет доносить ключевые смыслы

Кроме того, необходимо будет:

Внедрить в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки

Опубликовать полезные продающие посты, которые привлекут клиентов

Стимулировать аудиторию к обсуждение через вовлекающие посты

И это далеко не все.

Если Вы хотите оживить свою группу: расшевелить аудиторию и получать заявок в 2 раза больше - пишите мне и я помогу!