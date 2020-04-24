Проблема в том, что большинство групп Вк сегодня не дают желаемого эффекта. Но ведь могли бы.
Не так ли?
Аудитория не реагирует на посты.
Лайков и репостов мало, а заказов почти нет.
В чем причина?
Либо группой занимаются несерьезно, либо используются неэффективные инструменты.
А хотели бы Вы преобразить Вашу группу и увеличить ее активность за ближайший месяц?
+ Создать единый стиль оформления для постов
+ Отказаться от проходных постов
+ Создать контент-план, который будет доносить ключевые смыслы
Кроме того, необходимо будет:
Внедрить в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки
Опубликовать полезные продающие посты, которые привлекут клиентов
Стимулировать аудиторию к обсуждение через вовлекающие посты
И это далеко не все.
Если Вы хотите оживить свою группу: расшевелить аудиторию и получать заявок в 2 раза больше - пишите мне и я помогу!