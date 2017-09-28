Начинаю полноценно работать. Поэтому: от меня - большие скидки и качество; от вас - отзывы.
Графический и веб-дизайн. Могу делать сайты разного формата (от сайта-визитки - до сайта интернет-магазина), 3D обложки для книг, лендинги, шапки в соц.сетях (ВКонтакте,
Фейсбуке, Ютубе), баннеры, полиграфию и т.д. Качественно. Красиво. Современно. В срок.
Портфолио
- Шаблон для лендинга "Магия денег"108 просмотров
- Баннеры, "шапки" соц.сетей130 просмотров
- Баннер для сети ювелирных магазинов118 просмотров
- Баннер "Буковель"121 просмотр
- Оформление канала YouTube122 просмотра