Начинаю полноценно работать. Поэтому: от меня - большие скидки и качество; от вас - отзывы.

Графический и веб-дизайн. Могу делать сайты разного формата (от сайта-визитки - до сайта интернет-магазина), 3D обложки для книг, лендинги, шапки в соц.сетях (ВКонтакте,

Фейсбуке, Ютубе), баннеры, полиграфию и т.д. Качественно. Красиво. Современно. В срок.