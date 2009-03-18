Копирайтер
Работаю копирайтером больше года. Большой опыт написания статей, как рекламных так и информационных.
Делаю качественный глубокий рерайт.
Мои услуги и цены на них:
SEO копирайтинг 6$
Рерайтинг (качественная ручная обработка текста) 2 $
Поддержка блогов, 1 пост 1 $
Рекламная статья, PR материал 15 $
Верстка БД (Наполнение интернет магазина, подготовка, публикация товарных позиций БД)** 0,50 $
Копипаст, публикация не авторского контента*** 0,30 - 0,50 $
* Стоимость обьема - 1000 знаков (без пробелов).
** Специальное предложение для интернет магазинов. Цена указана для 1 позиции, при редактировании не более 5 полей. При заказе более 1000 позиций, скидка 15%
*** За 1 новость, статью
Действие аккаунта приостановлено!