Копирайтер

Работаю копирайтером больше года. Большой опыт написания статей, как рекламных так и информационных.

Делаю качественный глубокий рерайт.

Мои услуги и цены на них:

SEO копирайтинг 6$

Рерайтинг (качественная ручная обработка текста) 2 $

Поддержка блогов, 1 пост 1 $

Рекламная статья, PR материал 15 $

Верстка БД (Наполнение интернет магазина, подготовка, публикация товарных позиций БД)** 0,50 $

Копипаст, публикация не авторского контента*** 0,30 - 0,50 $

* Стоимость обьема - 1000 знаков (без пробелов).

** Специальное предложение для интернет магазинов. Цена указана для 1 позиции, при редактировании не более 5 полей. При заказе более 1000 позиций, скидка 15%

*** За 1 новость, статью