Качественная корректура, литературное редактирование, написание статей

Филолог по образованию и по призванию. Большой опыт работы корректором. Выполню работу быстро и качественно.

Опыта на этом сайте нет, поэтому очень прошу поверить в меня и мои способности.А также проверить их. С нетерпением жду ваших предложений!