Качественная корректура, литературное редактирование, написание статей
Филолог по образованию и по призванию. Большой опыт работы корректором. Выполню работу быстро и качественно.
Опыта на этом сайте нет, поэтому очень прошу поверить в меня и мои способности.А также проверить их. С нетерпением жду ваших предложений!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!