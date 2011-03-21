alenulik

Алена alenulik

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественная корректура, литературное редактирование, написание статей

Филолог по образованию и по призванию. Большой опыт работы корректором. Выполню работу быстро и качественно.

Опыта на этом сайте нет, поэтому очень прошу поверить в меня и мои способности.А также проверить их. С нетерпением жду ваших предложений!

Отзывы заказчиков

lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Начинающие исполнители для написания текстов
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