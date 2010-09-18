Резюме

Мок Елена Александровна

Дата рождения 1 января 1972 года

Место рождения г.Одесса

Обучение и трудовой стаж

С-ш Кировоградская область с 1979 по 1987 г (С отличием)

Одесский Городской Педагогический колледж с 1987 по1991 (с отличием )

Специальность : учитель начальной школы и воспитатель ГПД

Опыт работы учителем и воспитателем с 1991 по 1995 год СШ N 1 г.Одесса

Дополнительный доход с 1995-1996 г Реализатор на рынке :7 км

Одесский Государственный Университет им. Мечникова с 1992 по 1999 год

Специальность : Економ геораф ,преподаватель

По данной профессии индивидуальной деятельности не было , использованы навыки при мониторинге и развитии других профессий

Харьковский Финансово Экономический Институт (дистанционно). Специальность : Бух учет и Аудит с 1996-1997 год

Опыт работы : с 1996 по 2001 год

Помощником главного бухгалтера, и главным бухгалтером с Должностью Директора :

МЧП «Днипро» (розничная торговля, ремонт изготовление ювелирных изделий, ломбардная деятельность , участие в организации и регистрации предприятия ,открытие банковских счетов , юридическая регистрация предприятии ,опытпрохождение налоговых и прокуратурских проверок )

ООО «Промагрострой » - дополнительная работа , бухучет ведение и отчетность , оформление платежно –расчетных документов и первичной отчетности (накладные , декларации, договора )

ЧП Барсук А.В – бухгалтерия и налоговый учет , открытие предприятие и сдача налоговой отчетности .

Обучение и работа с отрасли Сетевого маркетинга

С апреля 2001 по сегодняшний день открытие и работа своего ЧП Смертенюк Е.А – плательщик единого налога . Отрасль деятельности Консультационная деятельность -коммерческая деятельность .

Работа в компаниях МЛМ предполагала :

Освоение и ведение прямых продаж конечному потребителю

Ведение деловых переговоров с физическими и юридическими лицами

Работа с возражением

Подбор и обучение персонала

Организация и проведение семинаров по обучению с участием лидеров

Мониторинг и организация рынка сбыта на СЗ России с 2002 по 2007 год, открытие и организация офисов на хозрасчетной основе в трех городах : Мурманск, Петрозаводск, Санкт- Петербург .

Логистика и организация доставки товаров по регионам

Организация и вывоз групп от 15 до 30 человек для прохождения обучения и стажировки в Европе (Франция, Турция,), открытие виз и организация туров сроком от 1 до 3 недель

Самостоятельное обучение на Кубе в рамках работы Академии бизнеса KGC.

Аккредитованное Преподавание в Академии бизнеса в системе МЛМ

Прошла квалифицированные тренинги личностного роста у Мировых профессиональных тренеров Терри Тильмана и Дж.Кэнфельда

Самообучение и образование по книгам, дискам .

Организация и ведение самостоятельных курсов Одессе и Петрозаводске (Карелия ) : «Ключевые моменты современного менеджмента» (к сожалению не запатентовала ).

Личностные качества и навыки :

Умение пользоваться персональным компьютером , интернет опыт с 1996 года

Целеустремленная, настойчивая, дипломатичная

Настроена на высокий доход и карьеру

Высокая стрессоустойчивость

Умение работать в команде и организовать команду

Твердое знание разговорного и грамматического украинского языка

Обучаема , люблю учиться и передавать опыт

Дружелюбна , коммуникабельна , люблю путешествовать

Люблю работать с людьми , находить новые творческие эффективные подходы в работе.

Недостатки : иногда курю, требовательна к подчиненным, не владею иностранным языком

С общении с начальством деликатна и послушна , организована и дисциплинирована . Вместе с этим люблю вносить креативные предложение, когда того требует ситуация

Планируемые навыки : Планирую в 2009 году получить водительское удостоверение , и навыки вождения авто. Посещаю курсы

И еще планирую получить навыки разговорного английского языка

Семейное положение и другие личные данные :

Замужем ,

Детей Сын 7 месяцев

Рост 160 вес 54 кг

Проживаю в Одессе ул.генерала Цветаева 78

Любимые занятия: туризм, спорт (посещаю тренажерный зал)

Не хочу занимать должность главного бухгалтера и продавца .

Настоящий вид деятельности декрет

Цели в поиске работы : более широко реализовать имеющиеся навыки , увеличить свой настоящий доход. Возможен вариант командировок и неполной занятости .

Желаемый доход от предлагаемой работы от 500 долларов США

Буду признательна ,если Вы сочтете возможным сообщить об условиях и правилах работы на Вашем предприятии. Форму и порядок оплаты труда , а так же график работы и требования работодателя к профессиональным навыкам

Мои координаты для связи

Тел 0674821127

ICQ 141156504