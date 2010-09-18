Резюме
Мок Елена Александровна
Дата рождения 1 января 1972 года
Место рождения г.Одесса
Обучение и трудовой стаж
С-ш Кировоградская область с 1979 по 1987 г (С отличием)
Одесский Городской Педагогический колледж с 1987 по1991 (с отличием )
Специальность : учитель начальной школы и воспитатель ГПД
Опыт работы учителем и воспитателем с 1991 по 1995 год СШ N 1 г.Одесса
Дополнительный доход с 1995-1996 г Реализатор на рынке :7 км
Одесский Государственный Университет им. Мечникова с 1992 по 1999 год
Специальность : Економ геораф ,преподаватель
По данной профессии индивидуальной деятельности не было , использованы навыки при мониторинге и развитии других профессий
Харьковский Финансово Экономический Институт (дистанционно). Специальность : Бух учет и Аудит с 1996-1997 год
Опыт работы : с 1996 по 2001 год
Помощником главного бухгалтера, и главным бухгалтером с Должностью Директора :
МЧП «Днипро» (розничная торговля, ремонт изготовление ювелирных изделий, ломбардная деятельность , участие в организации и регистрации предприятия ,открытие банковских счетов , юридическая регистрация предприятии ,опытпрохождение налоговых и прокуратурских проверок )
ООО «Промагрострой » - дополнительная работа , бухучет ведение и отчетность , оформление платежно –расчетных документов и первичной отчетности (накладные , декларации, договора )
ЧП Барсук А.В – бухгалтерия и налоговый учет , открытие предприятие и сдача налоговой отчетности .
Обучение и работа с отрасли Сетевого маркетинга
С апреля 2001 по сегодняшний день открытие и работа своего ЧП Смертенюк Е.А – плательщик единого налога . Отрасль деятельности Консультационная деятельность -коммерческая деятельность .
Работа в компаниях МЛМ предполагала :
Освоение и ведение прямых продаж конечному потребителю
Ведение деловых переговоров с физическими и юридическими лицами
Работа с возражением
Подбор и обучение персонала
Организация и проведение семинаров по обучению с участием лидеров
Мониторинг и организация рынка сбыта на СЗ России с 2002 по 2007 год, открытие и организация офисов на хозрасчетной основе в трех городах : Мурманск, Петрозаводск, Санкт- Петербург .
Логистика и организация доставки товаров по регионам
Организация и вывоз групп от 15 до 30 человек для прохождения обучения и стажировки в Европе (Франция, Турция,), открытие виз и организация туров сроком от 1 до 3 недель
Самостоятельное обучение на Кубе в рамках работы Академии бизнеса KGC.
Аккредитованное Преподавание в Академии бизнеса в системе МЛМ
Прошла квалифицированные тренинги личностного роста у Мировых профессиональных тренеров Терри Тильмана и Дж.Кэнфельда
Самообучение и образование по книгам, дискам .
Организация и ведение самостоятельных курсов Одессе и Петрозаводске (Карелия ) : «Ключевые моменты современного менеджмента» (к сожалению не запатентовала ).
Личностные качества и навыки :
Умение пользоваться персональным компьютером , интернет опыт с 1996 года
Целеустремленная, настойчивая, дипломатичная
Настроена на высокий доход и карьеру
Высокая стрессоустойчивость
Умение работать в команде и организовать команду
Твердое знание разговорного и грамматического украинского языка
Обучаема , люблю учиться и передавать опыт
Дружелюбна , коммуникабельна , люблю путешествовать
Люблю работать с людьми , находить новые творческие эффективные подходы в работе.
Недостатки : иногда курю, требовательна к подчиненным, не владею иностранным языком
С общении с начальством деликатна и послушна , организована и дисциплинирована . Вместе с этим люблю вносить креативные предложение, когда того требует ситуация
Планируемые навыки : Планирую в 2009 году получить водительское удостоверение , и навыки вождения авто. Посещаю курсы
И еще планирую получить навыки разговорного английского языка
Семейное положение и другие личные данные :
Замужем ,
Детей Сын 7 месяцев
Рост 160 вес 54 кг
Проживаю в Одессе ул.генерала Цветаева 78
Любимые занятия: туризм, спорт (посещаю тренажерный зал)
Не хочу занимать должность главного бухгалтера и продавца .
Настоящий вид деятельности декрет
Цели в поиске работы : более широко реализовать имеющиеся навыки , увеличить свой настоящий доход. Возможен вариант командировок и неполной занятости .
Желаемый доход от предлагаемой работы от 500 долларов США
Буду признательна ,если Вы сочтете возможным сообщить об условиях и правилах работы на Вашем предприятии. Форму и порядок оплаты труда , а так же график работы и требования работодателя к профессиональным навыкам
Мои координаты для связи
Тел 0674821127
ICQ 141156504