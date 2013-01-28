aleshka-ent

Алексей Лихобабин aleshka-ent

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн интерфейсов. Прототипирование. Usability. HTM/CSS/JS/AJAX.

Скайп: ihobabin

Почта: [email protected]

Телефон: +7 965 758 32 99

Профиль на Free-lance.ru: www.free-lance.ru/users/ihobabin/

JavascriptCSSAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
meditinc
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Юзабилити тест веб-интерфейса и предложить решение
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!