alessandra

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Optimum Media OMD Ukraine [реклама]
04/2008 - 07/2009 Специалист по рекламе / координатор проекта
Обязанности: ведение клиента от заключения договора до предоставления отчетностей.
Достижения: индивидуальный подход к каждому клиенту, умение устранять возникшие конфликтные ситуации и самостоятельно принимать решения.
Kirby [торговля]
05/2007 - 12/2007 Оператор-менеджер
Обязанности: общение по телефону с имеющимися клиентами компании, поиск новых клиентов, заключение деловых встреч, продажи.
ОБРАЗОВАНИЕ:
09/2005 - 06/2009 Академия адвокатуры Украины
Специальность: Юридический перевод
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• большой опыт заключения и сопровождения сделок, подготовки документации
• знание исследовательской программы Galileo
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
• английский – владею
• французский – базовые знания
• немецкий – перевожу со словарем, могу объясниться
ПРОЧЕЕ:
Семейное положение: Замужем, есть ребенок.
Дополнительные сведения: Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная, быстро обучаюсь, умею анализировать ситуации и творчески подходить к любому делу.