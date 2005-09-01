alessandra

Александра alessandra

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Optimum Media OMD Ukraine [реклама]

04/2008 - 07/2009 Специалист по рекламе / координатор проекта

Обязанности: ведение клиента от заключения договора до предоставления отчетностей.

Достижения: индивидуальный подход к каждому клиенту, умение устранять возникшие конфликтные ситуации и самостоятельно принимать решения.

Kirby [торговля]

05/2007 - 12/2007 Оператор-менеджер

Обязанности: общение по телефону с имеющимися клиентами компании, поиск новых клиентов, заключение деловых встреч, продажи.

ОБРАЗОВАНИЕ:

09/2005 - 06/2009 Академия адвокатуры Украины

Специальность: Юридический перевод

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• большой опыт заключения и сопровождения сделок, подготовки документации

• знание исследовательской программы Galileo

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

• английский – владею

• французский – базовые знания

• немецкий – перевожу со словарем, могу объясниться

ПРОЧЕЕ:

Семейное положение: Замужем, есть ребенок.

Дополнительные сведения: Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная, быстро обучаюсь, умею анализировать ситуации и творчески подходить к любому делу.